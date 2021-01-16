Fener’de işlem tamam

SÜPER Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, dün bombaları patlattı. Sarılacivertliler önce bir süredir peşinde olduğu Attila Szalai ve kulübü Apollon Limassol ile anlaşmaya vardı. Sezon başında transfer ettiği Lemos'tan beklediği performansı alamayan Kanarya, yeni stoperi ile savunmasını güçlendirdi. Macar futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a davet edildi. Limassol kulübü de dün akşam saatlerinde Szalai'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Sarı lacivertliler oyuncunun kulübü Apollon'a 2 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 15 pay teklif etti.

4 SEZONLUK ANLAŞMA

KANARYA bu transferin ardından Queens Park Park Rangers forması giyen kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'i de açıkladı. Yıldız oyuncu ile 2021-2022 yılından geçerli olmak üzere 4 sezon için anlaşmaya varıldığı bildirildi. Ayrıca Bursaspor'dan Burak Kapacak transferinin de bittiği öğrenildi.