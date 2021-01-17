F.Bahçe’de mutlu son! Mesut Özil geliyor

Fenerbahçe'nin günlerdir transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Mesut Özil ile ilgili beklenen haber dün İngiltere'den geldi. Yıldız oyuncunun İngiliz kulübü Arsenal ile sözleşmesinin feshi için anlaşma sağladığı belirtildi. The Athletic'te yer alan habere göre Mesut Özil ve Arsenal, sözleşmenin feshi konusunda el sıkışırken başarılı oyuncunun birkaç gün içerisinde İstanbul'a geleceği belirtildi.

İMZA ÇOK YAKIN

32 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe ile anlaşma yapıldıktan sonra gelecek hafta sonuna kadar imza atması bakleniyor. Özil'in 7.5 yıllık Londra kariyeri da sona ermiş olacak. Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi ile Alex de Souza'dan sonra aradığı 10 numara transferine de kavuşmuş olacak.

ALMANYA İLE 23 GOL

Almanya Milli Takımı formasını da 92 maçta giyen Mesut, 63 gole doğrudan katkı yaptı. 23 gol atan ve 40 asist yapan yıldız isim uzun yıllardır sarı-lacivertli taraftarların hayallerini süslüyordu. Günlerdir Türkiye, İstanbul ve F.Bahçe paylaşımları ile dikkatleri ile dikkat çeken Mesut'un imza törenin de çok görkemli olması bekleniyor.

88 GOL, 215 ASİST88

Kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi önemli takımların formalarını giyen Mesut Özil, kulüp düzeyinde 560 maçta görev yaptı ve 304 gole doğrudan katkı (88 gol - 216 asist) sağladı.