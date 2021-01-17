Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe'nin transferi konusunda anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil'in uçağının bu gece saat 01.00'de Atatürk Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.
FENERBAHÇE AÇIKLADI! İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor" ifadeleri yer aldı.
MESUT ÖZİL DE PAYLAŞTI
Mesut Özil de sosyal medya hesabından uçaktan bir fotoğraf paylaşarak sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
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