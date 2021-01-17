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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geliyor!

'nin transferi için anlaşmaya vardığı , 'a geliyor!

'nin prensip anlaşmasına vardığı dünya yıldızı futbolcu , 'a geliyor. Sarı-lacivertli kulüp, "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor." şeklinde açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geliyor!

17.01.2021, 22:33

Fenerbahçe'nin transferi konusunda anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil'in uçağının bu gece saat 01.00'de Atatürk Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE AÇIKLADI! İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor" ifadeleri yer aldı.

MESUT ÖZİL DE PAYLAŞTI

Mesut Özil de sosyal medya hesabından uçaktan bir fotoğraf paylaşarak sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

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