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Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Son dakika: , ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

, dünyaca ünlü yıldız futbolcu ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Son dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

17.01.2021, 18:46 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021, 18:53

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, bu gece İstanbul'da olacak Türk asıllı Alman futbolcuyla transfer görüşmelerine başlandığını da KAP'a bildirdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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