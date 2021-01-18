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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe A.Gücü önünde

F.Bahçe A.Gücü önünde

Sarı-lacivertliler ’de 19. hafta mücadelesinde bugün saat 19.00’da başkent temsilcisini konuk edecek.

F.Bahçe A.Gücü önünde

18.1.2021

SÜPER Lig'de son 4 maçını kazanan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe, 19. haftasında bugün sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Sarı Kanarya, MKE Ankaragücü karşısına 7 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci, Gökhan Gönül ve Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, bu önemli mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

NOVAK 11'DE SAHAYA ÇIKACAK
FENERBAHÇE'DE sakatlıklarını yeni atlatan Jose Sosa ve Kemal Ademi'nin durumu, maç saatinde belli olacak. Sakatlığı sebebiyle bir süredir kadroda bulunmayan Novak'ın, bugünkü maçta takımdaki yerini alması bekleniyor.

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