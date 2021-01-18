Fenerbahçe - Ankaragücü CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.

FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER



FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta



MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich; Pinto, Atakan, Sarlija, Atila; Voca, Lukasik; Saba, Çekiçi, Paintsil, Bolingi

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısına 7 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci, Gökhan Gönül ve Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, bu önemli mücadelede takımlarını yalnız bırakacak. Bu oyuncuların yanı sıra Ömer Faruk Beyaz'ın da kadroda bulunması beklenmiyor.



İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı öncesi 2 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand ve Ozan Tufan, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev yapamayacak. Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yarınki maçın kadrosunda yer alamayacak Sinan Gümüş de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.