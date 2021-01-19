Fenerbahçe’den Mesut’a servet

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Arsenal'den Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağlarken, dünyaca ünlü futbolcuya ödeyeceği ücrette belli oldu. Sarı-lacivertliler, Mesut Özil'e yıllık 4 milyon Euro garanti para ve maç başı 25 bin Euro para ile özel pirimler verecek. Mesut Özil ayrıca 5 milyon Euro da imza parası alacak. Arsenal kulübünden yaklaşık 8 milyon Euro alacağı olan Mesut Özil, bir haftadır devam eden görüşmeler sonrasında fesih sözleşmesine imza attı. Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelmek için alacağı olan paranın bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldı. Dünya yıldızı Mesut Özil, 8 milyon Euro yerine 5 milyon Euro almaya kabul etti. Arsenal, Özil'e bu parayı 6 taksitte ödeyecek. Fenerbahçe ayrıca şampiyonluk halinde Mesut Özil'e 500 bin Euro, Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde 250 bin Euro bonus verecek.

ÖZİL: BU BİR RÜYA

F.BAHÇE'NİN Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil, özel uçakla Londra'dan İstanbul'a gelirken önemli açıklamalarda bulundu. Mesut Özil, "Çok heyecanlıyım. Çünkü ben her zaman Fenerbahçeliydim. Sadece F.Bahçe için değil, benim için de bir rüya gerçekleşiyor. Formayı giymeyi bekliyorum, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan başka bir şey diyeceğim yok. İnşallah her şey güzel olacak" ifadelerini kullandı. Londra'da iki kez Kovid-19 testi uygulanan ve 4 gün evinde karantinada kalan Mesut Özil, İstanbul'da da karantinada kalacak.





ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ

ARSENAL'DA forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Mesut Özil, kendisini Londra'dan almaya giden özel uçakla saat 22.13'te hareket etti. Özil Ailesi'ni taşıyan özel uçak saat 01.05'te İstanbul'a indi. Eşi Amine Gülşe ve kızı Eda Özil ile Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen yıldız oyuncuyu, sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Emre Belözoğlu ve kulüp yetkilileri karşıladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın prosedürleri gereği toplam 10 gün karantinada kalması gereken Mesut Özil ve ailesi, İstanbul'da karantinaya devam edecek. Özil Ailesi, 6 gün daha izole bir şekilde sürecin sona ermesini bekleyecek. Yıldız oyuncunun karantina sürecini tamamladıktan sonra sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.





HAVADA 112 BİN KİŞİ TAKİP ETTİ

FENERBAHÇE'NİN önceki gün akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladığı ve süreci ilerletmek için İstanbul'a getirdiğini bildirdiği Mesut Özil, taraftarları harekete geçirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Özil ve ailesini getiren uçağın rotasını internetten takip etti. Uçakları uydu üzerinden gösteren uygulamadan anlık takipler bir ara 112 bin kişiye çıktı. Bu sayı şu ana kadar merakla takip edilen uçaklar için bir rekor olarak not düşüldü.



BORSADA ÖZİL HAREKETLİLİĞİ

MESUT Özil'in önceki gece İstanbul'a inmesi ve resmi olarak transfer görüşmeleri yapacak olmasıyla borsada işlem gören Fenerbahçe hisseleri haftaya artışla başladı. Transfer hem spor hem de ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Mesut Özil'in transfer haberleriyle artışa geçen borsada işlem göre Fenerbahçe hisseleri haftayı yüzde 2,70 artışla 41,90 puandan kapatmıştı. Mesut Özil Fenerbahçe'ye borsada kazandırmaya başladı. Ünlü futbolcunun dün gece itibarıyla İstanbul'a ayak basmasını ardından Fenerbahçe hisseleri de haftaya yüzde 7 artışla 45,10 puandan başladı.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. 32 yaşındaki futbolcunun Twitter ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlar yüzbinlerce etkileşim aldı. Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, eski takım arkadaşı Mesut'un İstanbul'a gelen uçaktan paylaştığı fotoğrafa yorum yaparak, "Haydi kardeşim" ifadesini kullandı. Arsenal'ın forveti Alexandre Lacazette'in yanı sıra eski kalecisi David Ospina ile Chelseali Antonio Rüdiger de Mesut'a destek veren isimler oldu.



F.BAHÇELİ ÖZİL DÜNYA BASININDA

Fenerbahçe'nin Mesut Özil ile anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İngiliz basınından BBC Sport, "Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere" başlığıyla verdiği haberde, 32 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacağını belirtti. ABD basınından USA Today ise Mesut Özil'e ABD takımlarından teklif geldiğini belirterek, "D.C. United'dan iyi bir teklif almasına rağmen Mesut Özil, taraftarı olduğu Fenerbahçe'yi tercih etti" ifadelerini kullandı.