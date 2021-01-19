Kanarya ışıldıyor

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'nü de yenerek 5'te 5 yaptı: 3-1. 8. dakikada Fenerbahçe'nin Valencia ile sol köşenden kullandığı korner atışında Samatta'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşunu çizgi üzerinden Ankaragücü'nde Atila çıkardı. 28'de Valencia'nın yerden ortasına penaltı noktasında Thiam vurdu. Kalecinin elinden sektirdiği topla tekrar buluşan Thiam ikinci dokunuşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 35'te Ozan'ın uzun pasını alan Thiam, topu Samatta'ya indirdi. Ceza sahasında iki rakibinden sıyrılan Samatta, düzgün vuruşla topu köşeden filelere bıraktı: 2-0.

EMRE GÜRAL'IN GLOÜ YETMEDİ

53'te Thiam sağdan ceza sahasına sokuldu ve müsait durumdaki Valencia'yı gördü. Ancak Valencia istediği vuruşu yapamadı ve top auta çıktı. 63'te sağ kanattan Sangare ortasını açtı, penaltı noktası üzerinden Pelkas'ın yaptığı vole üstten az farkla auta çıktı. 67'de orta alanda yapılan pas hatasında araya giren Enner Valencia, ceza sahası dışında kaleye 25 metrelik mesafeden yaptığı sert vuruşla ağları buldu, fark üçe çıktı: 3-0. 90+4'te Emre ceza sahası dışından rakiplerinden sıyrılıp şutunu çekti ve skoru ilan etti: 3-1



FENERBAHÇE'DE 10 EKSİK

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısına 10 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci, Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Kemal Ademi ile Ömer Faruk Beyaz'ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, bu mücadelede takımlarını yalnız bıraktı.