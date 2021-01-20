Fenerbahçe’de 4 yolcu var

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de Arsenal'den dünyaca ünlü oyuncu Mesut Özil'i transfer etmesinin yankıları sürerken, sarı-lacivertliler 4 oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı. İstanbul ekibi sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği ancak istediği verimi alamadığı Jose Sosa, bekleneni veremeyen Kemal Ademi, sakatlığından dolayı sezonu kapatan Perotti ile Cisse ile vedalaşacak. Yönetimin Sosa, Kemal Ademi ve Cisse'den kendilerine kulüp bulmasını istediği ifade edildi.

ÖMER SÖZLEŞMEYİ UZATMIYOR

Bu arada Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz, yeni sözleşme imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı. Sezon başından bu yana ligde sadece 8 dakika süre alabilen ve forma giyememekten şikayetçi olan Ömer Faruk Beyaz, İstanbul ekibinin kendisine sunduğu 5 yıllık sözleşmeyi kabul etmemişti. Bu kararın ardından genç oyuncu takım idmanlarına alınmamaya başlandı. Ömer Faruk Beyaz ile Alman kulüpleri Dortmund ve Schalke 04 yakından ilgileniyor.