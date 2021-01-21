Fenerbahçe Sivas önünde

SÜPER Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren F.Bahçe, bugün Demir Grup Sivasspor deplasmanında kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Sivasspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertli ekip, 38 puan elde etti. Fenerbahçe, haftaya averajla 2. sırada girdi. Bu sezonki sıkışık lig maratonunda sakatlıklardan yüzü gülmeyen sarı-lacivertli ekipte Sivasspor karşılaşması öncesinde Serdar Aziz ile Valencia'nın durumu ise hala netlik kazanmazken Gökhan Gönül, Sinan Gümüş ve Perotti kadroda yer almayacak isimler arasında.