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Sivasspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 20. hafta maçında Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

21.01.2021, 18:51