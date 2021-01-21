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Haberler Fenerbahçe Sivasspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Sivasspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM

'in 20. hafta maçında Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Sivasspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM

21.01.2021, 18:51

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, Sivasspor'u da mağlup ederek seriyi 6 maça çıkarmak istiyor. Yiğidolar ise zorlu rakibini devirip 3 puan almayı amaçlıyor.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER
SİVASSPOR: Samassa, Robin Yalçın, Aaron, Caner, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

FENERBAHÇE:Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam.

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