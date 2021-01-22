Fener’e Sivas freni

Süper Lig'de 5'te 5 yapan Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile yenişemedi ve lider Beşiktaş'ın iki puan gerisine düştü: 1-1. 2. dakikada Tisserand'ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Yatabare'nin kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Altay, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 17'de sol kanattan kullanılan köşe atışında defanstan dönen topu Gradel, Yatabare'ye verdi. Yatabare'nin altı pas çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 38'de ceza sahasına giren Thiam'ın şutunda kaleci Samassa topu çeldi. 44'te ceza sahası içinde top Appindangoye'nin eline çarpınca hakem penaltı noktasına gösterdi. 45+1'de Valencia penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi: 1-1.

YİĞİDO DİREĞE TAKILDI

71'de ceza sahası dışından Claudemir'in şutunda top Altay'da kaldı. 75'te Lemos'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Samassa topu kontrol etti. 80'de Robin Yalçın'ın sert şutunda top kaleci Altay'dan döndü. Gradel dönen auta gönderdi. 87'de Gradel'in ortasında defanstan dönen topu Yatabare kaleye göndermek istedi. Ancak top direkten auta çıktı. Maç 1-1 sona erdi.



SOSA ÜÇ MAÇ SONRAMAÇ

SAKATLIĞI geçen ve son olarak ligin 16. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta 68. dakikada oyuna giren Arjantinli oyuncu Jose Sosa, 3 maçlık aranın ardından maç kadrosunda yer aldı. Erol Bulut, Sosa'yı Sivasspor maçında yedek soyundurdu.



BULUT'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

SÜPER Lig'in 20. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı. Bulut, Sivasspor karşısında, MKE Ankaragücü müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen milli futbolcu Ozan Tufan'ın yerine Mert Hakan Yandaş'a, Serdar Aziz'in yerine de Sadık Çiftpınar'a şans verdi. Ozan'ın yanı sıra sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci, Sivas'a getirilmedi. Yeni transfer Attila Szalai ile Gökhan Gönül ve Ömer Faruk Beyaz da kadroya alınmayan diğer isimler oldu.



TİSSERAND ŞOKU

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçın başında stoper oyuncu Marcel Tisserand sakatlandı. Tisserand, 8.dakikada sedye ile oyundan çıkarken yerine Lemos dahil oldu. Tisserand'ın arka adalesinde çekme olduğu ve bugün MR sonucu durumunun belli olacağı öğrenildi. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Tolga Ciğerci, Perotti, Ferdi Kadoğlu ve Sinan Gümüş, Sivasspor maçı kadrosuna alınmamıştı.