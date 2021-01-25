F.Bahçe’de hedef Iheanacho

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen, Arsenal'den Mesut Özil'i alarak transferde büyük bir bomba patlatan Fenerbahçe'de yönetim, hücum hattına takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna katmak istiyor. 2017 yılında Manchester City'den 27 milyon Euro'ya Leicester ekibine transfer olan Nijeryalı golcü, bu sezon Leicester forması ile ligde çıktığı 10 maçta henüz gol ve asist üretemedi. Mesut Özil'e uygun ve takımın hücumlarındaki pas trafiğinde etkili bir rol üstlenecek bir oyuncu daha arayan sarı-lacivertliler, gözünü Everton'da oynayan 28 yaşındaki Bernard'da dikti. Bu arada İstanbul ekibi daha önce anlaşma sağladığı Nijeryalı yıldız Osayi- Samuel'i kadrosuna kattı.



CİSSE'YE TALİP VAR

İngiliz ekibi QPR ile yapılan transfer görüşmelerinde 450 bin sterlin karşılığında kulüplerin resmen anlaştığı kaydedildi. F.Bahçe'nin yollarını ayırmak istediği Senegalli forvet Papiss Cisse'ye de Fatih Karagümrük talip oldu.



KANARYA'YA SERT RAKİP

F.Bahçe, Süper Lig'in 21. haftasında bugün Kayserispor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Maç beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Tisserand ve Sinan maçta forma giyemeyecek. İstanbul ekibinin yeni transferi Attila Szalai, Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak.