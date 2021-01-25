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Haberler Fenerbahçe Özil ile 3.5 yıllık imza

Özil ile 3.5 yıllık imza

Özil ile 3.5 yıllık imza

25.1.2021

Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Arsenal kulübünden bonservissiz şekilde transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. "Rüya gerçek oldu" başlıklı açıklamada, "Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçe'miz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Yıldız futbolcu dün ilk kez de idmana çıktı.

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