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Haberler Fenerbahçe Fener’in zirve inadı

Fener’in zirve inadı

Geçen hafta ’a takılan sarı-lacivertiler, kümede kalma mücadelesi veren rakibini Thiam, ve ’nin golleriyle yendi. Liderle arasındaki puan farkını korudu.

Fener’in zirve inadı

26.1.2021

Süper Lig'de geçen hafta DG. Sivasspor'a takılan Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü: 3-0. 5. dakikada sağ kanatta topla buluşup son çizgiye inen Zoran Kvrzic, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Pedro Henrique kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı. 7'de sağ kanatta topla buluşan Nazım yerden bir pasla Samatta'yı gördü. ceza sahasına giren bu futbolcunun sert şutunda kaleci Doğan gole izin vermedi. 12'de Caner Erkin'in soldan savunmanın arkasına gönderdiği ortada topu kontrol eden Pelkas çok sert vurdu, kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere tokatladı. 20'de Samatta orta sahadan gelen pası bekletmeden topuğuyla Pelkas'a aktardı. Bu futbolcunun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Thiam ceza sahası içinde yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 37'de Thiam'ın şutunda savunmaya çarpan top Pelkas'ta kaldı. Bu futbolcu göğsüyle düzeltip müsait pozisyonda vurdu ancak topu üstten dışarı gönderdi.

CİSSE SKORU BELİRLEDİ
51'de Szalai'nin pasında Pelkas bekletmeden Thiam'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği pasta Samatta meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı: 2-0. 66'da Thiam'ın pasında topla buluşan Pelkas, savunmanın arasından yine bu futbolcuyu gördü. Thiam'ın şutunda kaleci Doğan son anda topu kornere gönderdi. 86'da Ademi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cisse yaptığı vuruşla skoru belirledi: 3-0.

EROL BULUT'TAN 4 DEGİSİKLİK
SÜPER Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti. Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sakatlığı bulunan Marcel Tisserand'ın yanı sıra Sadık Çiftpınar, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de görevlendirmedi. Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin ve Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.

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