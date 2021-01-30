Maksimovic bombası

Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Mesut Özil, Attila Szalai ve Samuel Osayi hamlelerini yaparak taraftarlarını bir kez daha ayağa kaldıran sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi. Yönetim, Napoli'den Nikola Maksimovic'e kancayı attı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan isimlerle çok yakından ilgilenen sportif direktör Emre Belözoğlu, Porto'nun Mali'li forveti Moussa Marega'nın ardından İtalyan devinde forma giyen Sırp defans oyuncusunun transferi konusunda da yoğun bir çaba harcıyor.

İRFAN CAN KAHVECİ ZİRVESİ

Yönetim, Maksimovic için randevu aldı. Öte yandan dün akşam saatlerinde başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci'nin transferi için bir araya geldi. Dün yapılan zirve gece geç saatlere kadar sürerken, toplantıdan ne karar çıktığı merakla bekleniyor.