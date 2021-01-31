F. Bahçe İrfan Can'ı resmen duyurdu!

Uzun süredir Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer çekişmesi yaşanmasına neden olan İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertli kulüp Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe ile görüşme olmadan önce Başakşehir yönetimi, İrfan Can'la da bir görüşme gerçekleştirdi. İrfan Can Kahveci, bu görüşmede "Ben kulübün menfaatleri hangi takıma uyarsa, oraya giderim" ifadesini kullandı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Sarı-lacivertli kulüp, milli oyuncunun transferini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Medipol Başakşehir FK ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullandı.