Kanarya evinde seri yaptı

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u 1-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. 7. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşu direkt kaleye yöneldi. Bu pozisyonda kaleci Gökhan Akkan topu son anda kornere yolladı. 26'da Caner Erkin'in sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği ortada savunmanın arasından iyi yükselen Thiam kafayı vurdu ancak kaleci Gökhan bu pozisyonda topa sahip oldu.





GOL UZATMADA GELDİ

34'te ceza sahası dışında topla buluşan Samatta'nın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak Pelkas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma denemesinde top üstten auta gitti. 35'te Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Baiano'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada kale önünde Samudio topuğuyla vuruş yaptı, top yandan dışarı gitti. 38'de Pelkas'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Samatta ceza sahası önüne kadar gelip sol ayağıyla plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 45+1'de ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valencia uzaktan çok sert bir vuruş yaptı. Direğe çarpan top ardından filelere gitti: 1-0. 49'da Caner'in hatalı pasıyla ceza alanında buluşan Samudi kaleye vurdu top yandan auta gitti. 57'de sol kanattan hızlı gelişen Rizespor atağında ceza alanına giren Michalak sert vurdu savunmaya da çarpan top yan ağlarda kaldı. 77'de Samudio, ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı vuruşunda top üstten auta gitti. 86'da Fabricio rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı. Maç 1-0 sona erdi.





KANARYA'DAN AYNI KADRO

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, son oynadıkları Hes Kablo Kayserispor maçına göre ilk 11'de değişikliğe gitmedi.



FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Genç teknik adam, Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada, Kayserispor maçında olduğu gibi Altay Bayındır, Nazım Sangare, Attila Szalai, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta 11'ini sahaya sürdü. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 5 oyuncusundan

yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar kadroda yer alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra, takıma yeni dahil edilen yıldız futbolcu Mesut Özil de henüz hazır olmaması nedeniyle forma şansı bulamadı. Ayrıca, sakatlığını atlatan ve özel programda çalışan Gökhan Gönül, teknik heyet kararıyla maç kadrosuna giremedi.



BERABER İZLEDİLER

Fenerbahçe'nin yeni süper starı Mesut Özil, daha hazır olmadığı için kadroda yer almazken mücadeleyi tribünden takip etti. Ancak bu sefer yıldız oyuncuya tribünde sürpriz bir isim eşlik etti. Başkan Ali Koç'un da imza törenindeki açıklamalarında Mesut transferinde emeği olduğunu söylediği Acun Ilıcalı da karşılaşmayı Özil ile birlikte takip etti. İkili maç sonunda oldukça keyifliydi.