İrfan Can F. Bahçe’de

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp, transferi resmi olarak açıklamadan önce Twitter hesabından "Kahve" videosu attı. Ardından F.Bahçe, İrfan Can Kahveci'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Açıklamada, "İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda futbolcu ve kulübü Başakşehir ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

İRFAN CAN'IN MALİYETİDE ÖĞRENİLDİ

Uzun süredir Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer çekişmesi yaşanmasına neden olan İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertli kulüp Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ile görüşme olmadan önce Başakşehir yönetimi, İrfan Can'la da bir görüşme gerçekleştirdi. İrfan Can Kahveci, bu görüşmede 'Ben kulübün menfaatleri hangi takıma uyarsa, oraya giderim' ifadesini kullandı. Öte yandan Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki transfer görüşmelerine Tolga Ciğerci de dahil edildi. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi karşılığında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle birlikte Tolga Ciğerci, Deniz Türüç ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vermeyi kabul etti.



ARA TRANSFER DÖNEMİ BUGÜN SONA ERİYOR

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi bugün sona erecek. TFF Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 5 Ocak 2021'de başlayan ara transfer dönemi saat 17.00'de tamamlanacak. 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ağustos-5 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.