Süper Lig'de son iki sezondur başarısız bir grafik çizen, yaptığı transferlerle eleştiri oklarının hedefinde olan Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi, bu sezonun ara transfer döneminde büyük bombalar patlattı. Sezonu şampiyon tamamlamak için kadrosunu güçlendiren ve kesenin ağzını iyice açan sarı-lacivertliler, Arsenal'den dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'i alarak taraftarın görmek istediği 'Rüya takımı'nın ilk hamlelerini yaptı. Fenerbahçe son olarak Galatasaray'ın da gündeminde olan Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'yi de renklerine bağlayarak transferde büyük bir gövde gösterisi yaptı.

KEMAL KARAGÜMRÜK'TE

Bu arada Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcu Kemal Ademi Fatih Karagümrük'e genç futbolcu Gülhan Üreyen ise Misli.com 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'a 1.5 yıllığına kiralık olarak verildi.



İKİ FUTBOLCUYA 166 MİLYON TL

Fenerbahçe'nin transfer ettiği Mesut Özil ile İrfan Can Kahtransfer veci için kasasından toplam 166 milyon TL çıktı. Sarı-lacivertliler, Arsenal'dan aldığı Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalarken karşılığında futbolcuya 9 milyon Euro ödeyecek. Başakşehir'den alınan ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı İrfan Can Kahveci için de Başakşehir'e 9 milyon 440 bin Euro ödeme yapacak. İki futbolcunun maliyetinin 18 milyon 440 bin Euro olduğu belirtildi.



İKİ OYUNCU GİTTİ

FENERBAHÇE'DE yönetim, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı olarak fes ederken, Nabil Dirar'ı da Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladı. 34 yaşındaki kanat oyuncusu Nabil Dirar, Süper Lig'de son maçını 25 Temmuz'da Çaykur Rizespor'a karşı oynamıştı. Fenerbahçe'ye 2017 yılında Monaco'dan 3.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Dirar, sarı-lacivertli formayla çıktığı toplam 89 maçta 8 gol, 12 asistlik performans sergiledi.