Kanarya tam gaz

Süper Ligde Kayseri ve Rizespor'u yenen Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u da mağlup etti: 1-2. Kanarya bu maçla birlikte üçte üç yaparken yenilmezliğini 9'a çıkardı. 26'da sol kanattan çalımlarla ceza sahasında giren Osayi Samuel'in ortasında Thiam'ın kale önündeki kafa vuruşunu Munir ayaklarıya çeldi. Dönen top yerdeki Thiam'ın kafasına çarparak ağlara gitti: 0-1.

KALECİ ALTAY AYAKTA TUTTU

52'de Buopendza'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunu Altay ayaklarıyla çeldi. 89'da Mesut pasını sağ kanattaki Ferdi'ye verdi. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği topta kale alanı önünde Billong'un ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. 90'da Katranis'in havadan gönderdiği topu ceza sahası içi sol çaprazda ayağıyla kontrol eden Boupendza skoru belirleyen golü kaydetti: 1-2.

BULUT'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son Çaykur Rizespor maçına göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Bulut, ilk 11'de Pelkas'ın yerine Mert Hakan Yandaş'a ve Samatta'nın yerine Osayi-Samuel'e yer verdi. Fenerbahçe, Hatayspor karşısında Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam, Mert Hakan Yandaş ilk 11'i ile sahaya çıktı. Sarı-lacivertilerde yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Filip Novak, Uğur Kaan Yıldız ve Mesut Özil forma bekledi.

SAKATLIK ŞOKU

Süper Lig'de Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 22. dakikasında sakatlık yaşandı. Hatayspor'un stoperi Yusuf Abdioğlu sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Oyundan çıkmak zorunda kalan Yusuf'un yerine Pablo Santos sahaya girdi.



AKİNTOLA'NIN YERİNE SELİM

Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Teknik direktör Erdoğan, kart cezalısı olan Akintola'nın yerine Fenerbahçe maçında Selim Ilgaz'a görev verdi. Hatayspor, Fenerbahçe karşısında sahaya Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Selim Ilgaz ve Diouf ilk 11'i ile çıktı.