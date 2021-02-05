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Haberler Fenerbahçe Kritik derbinin planları hazır

Kritik derbinin planları hazır

F.Bahçe’nin hocası Bulut, Osayi-Mert ve üçlüsü ile orta sahayı hızlı geçmeyi hedeflerken G.Saray’ın hocası Terim’in kozları Onyekuru- ve olacak.

Kritik derbinin planları hazır

5.2.2021

Süper Lig'de haftanın ve sezonun sonu-cu en çok merak edilen derbisinin baş-lamasına sayılı saatler kala F.Bahçe ve G.Saray cephesinde planlar hazır. Puan sıralamasında 48 puanla zirvede olan Kanar-ya, Kadıköy'deki randevuda rakibini yenip farkı açmayı hedeflerken, 45 puandaki Aslan ise puanı eşitleyip rakibini yakalamayı amaçlıyor. F.Bahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un San-gare-Serdar-Szalai-Caner defans kurgusuyla maça çıkması ve Gökhan Gönül'ü yedek soyun-durması bekleniyor. Bulut'un hücumda Thiam ile gol arayıp orta sahada Osayi-Mert Hakan ve Valencia ile hızlı çıkarak rakibini yıkma planla-rı yaptığı öğrenildi. Mesut'un ise Hatay maçında olduğu gibi yedek başlama ihtimali yüksek.

BELHANDA 11'E, ARDA YEDEĞE

G.Saray'da ise Fatih Terim'in Başakşehir maçındaki defans kurgusunu boz-mayıp (Linnes-Mar-cao-Donk-Saracchi) Belhanda'ya 11'de şans tanımayı Arda Turan'a ikinci yarı-da görev vermeyi düşündüğü öğre-nildi. Hücumda yine Ryan Babel'e şans tanıyacak olan tecrübeli çalıştırıcı Onyeku-ru'nun hızlı çıkış-ları ile rakibinin dengesini bozmayı hedefliyor. Emre Kılınç'a da özel görevler vere-cek Terim, yeni transferler Mos-tafa Mohamed ve Yedlin'i ise kulü-bede oturtacak.

İLK GOLÜ ATAN EKİPZOR KAYBEDİYOR
Derbide ilk golü atan takım kolay kolay kaybetmiyor. İki takım arasında oynanan son 55 lig maçında ilk golü takım, sadece 4 kez kaybetti.

OMAR'IN LİSANSI ÇIKMADI
Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözünden yaralanan Omar'ınlisansı çıkarılmadı. Açıklamada şöyle denildi: "Kadromuzda yer alan 17 yabancı oyuncudan biri olan Omar ile de istişare edildi ve kendisinin tedavi sürecine öncelik verilmesi kararlaştırıldı."

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