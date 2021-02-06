  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Fenerbahçe 1 milyar 622 milyon TL’lik kapışma

1 milyar 622 milyon TL’lik kapışma

Aslan, 101 milyon 650 bin Euro’luk kadro değeri ile zirvede. ise 93 milyon Euro ile ikinci.

1 milyar 622 milyon TL’lik kapışma

6.2.2021

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bugün oynanacak derbinin kadro değerleri dikkat çekiyor. İki ekibin kadrosunda bulunan futbolcuların toplam değeri 1 milyar 662 milyon TL. Futbolun piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-kırmızılılar, 101 milyon 650 bin Euro'luk toplam kadro değeri ile ligde ilk sırada yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosundaki futbolcuların değeri ise 93 milyon Euro ve ligde ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray'ın yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, 13 milyon 500 bin Euroluk değeri ile ilk sırada. Onu Marcao 12 milyon Euro ve Christian Luyindama'nın 7 milyon 500 Euro değeri var. Fenerbahçe'nin en değerlisi ise kaleci Altay Bayındır. Altay'ın 11 milyon Euro değeri var. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan'ın 10 milyon Euro, Mbwana Samatta'nın da 8 milyon Euro piyasa değeri yer alıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

1 milyar 622 milyon TL’lik kapışma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.