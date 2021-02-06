1 milyar 622 milyon TL’lik kapışma

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bugün oynanacak derbinin kadro değerleri dikkat çekiyor. İki ekibin kadrosunda bulunan futbolcuların toplam değeri 1 milyar 662 milyon TL. Futbolun piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-kırmızılılar, 101 milyon 650 bin Euro'luk toplam kadro değeri ile ligde ilk sırada yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosundaki futbolcuların değeri ise 93 milyon Euro ve ligde ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray'ın yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, 13 milyon 500 bin Euroluk değeri ile ilk sırada. Onu Marcao 12 milyon Euro ve Christian Luyindama'nın 7 milyon 500 Euro değeri var. Fenerbahçe'nin en değerlisi ise kaleci Altay Bayındır. Altay'ın 11 milyon Euro değeri var. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan'ın 10 milyon Euro, Mbwana Samatta'nın da 8 milyon Euro piyasa değeri yer alıyor.