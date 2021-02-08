F.Bahçe’de isyan var

FENERBAHÇE, Kadıköy'de ağırladığı derbi maçta G.Saray'a 1-0 yenilerken, teknik direktör Erol Bulut maçın hakemlerine isyan etti. VAR odasında sarı-lacivertli ekip için farklı çizgi çizildiğini ileri süren Erol Bulut, "Tek kale oynayan bir Fenerbahçe vardı. İkinci yarıda da bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Frikikten bulduğumuz gol verilmedi. Ofsayt olduğunu düşünmüyorum. Gaziantep karşısında da yaşadık. Önümüzde 17 maç daha var ve biten bir şey yok. Sezon sonunda ilk sırada olmak önemli. Onu da başaracağımızdan eminim. Hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmadım, ancak olmuyor. Sadece çizgiyle ilgili doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Kol, omuz diyorlar. Çizgiyi nereden, nasıl alıyorlar? Bize karşı biraz daha farklı çiziliyor" dedi.