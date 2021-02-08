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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe – Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

maçı ne zaman saat kaçta?

müsabakalarında A.Ş. – maçı ’ de. Peki merakla beklenen maç ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe – Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

08.02.2021, 12:40

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakalarında Fenerbahçe A.Ş. – Medipol Başakşehir maçı atv' de futbolseverlerle buluşuyor.

Naklen yayınlanacak Fenerbahçe A.Ş. – Medipol Başakşehir karşılaşması Salı günü saat 20.45'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Yayın Tarihi : 9 Şubat 2021 / Salı

Yayın Saati : 20.45

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