Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakalarında Fenerbahçe A.Ş. – Medipol Başakşehir maçı atv' de futbolseverlerle buluşuyor.
Naklen yayınlanacak Fenerbahçe A.Ş. – Medipol Başakşehir karşılaşması Salı günü saat 20.45'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Yayın Tarihi : 9 Şubat 2021 / Salı
Yayın Saati : 20.45
Fenerbahçe – Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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