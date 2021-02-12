Fenerbahçe’de büyük düşüş

F.BAHÇE'NİN sezon başında kadrosuna kattığı isimler, geçtiğimiz sezonun performans olarak en iyi oyuncuları arasında yer alırken, bu sezon ortaya koydukları form grafiğiyle beklentilerin altında kaldı. İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gösterdikleri performansla ligin en iyi 11'lerinde yer alan Jose Sosa, Filip Novak, Papiss Cisse ve Lemos gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Alanyaspor'dan transfer edilen Cisse, geçen sezon ligin 24. haftasına kadar olan periyotta 22 maçta 16 gol atıp, 1 asist yaparken, bu sezon ise 18 müsabakada 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Sosa, Trabzonspor formasıyla ligin ilk 24 haftasında yer aldığı 22 maçta takımına 5 gol, 5 asistlik katkı sağlarken, bu sezon ise 18 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Geçen sezonu Trabzonspor'da geçiren Filip Novak, 2019-2020 sezonunun ilk 24 haftasında 20 maçta forma giyerken, 2 de gol kaydetti. Novak, bu sezon 24 haftada 19 kez kadroda yer alırken, bu maçlarda sadece 9 kez forma şansı buldu.

LEMOS KAYIP

Fenerbahçe'ye Las Palmas'tan transfer olan Lemos, geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giyerken, bu sezon ise sadece 8 maçta görev yaptı.