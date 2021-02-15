Fener değişecek

Karagümrük galibiyeti ile G.Saray mağlubiyeti ve kupadan elenmesinin ardından kulübün üstüne çöken kara bulutları dağıtan F.Bahçe'de değişim kapıda. Alınan 3 puana karşın teknik direktör Erol Bulut'a yönelik eleştiriler devam ederken, 46 yaşındaki teknik adam önümüzdeki süreçte kadroda yapacağı değişikliklerle takımı belli bir ritim kazandırmanın planlarını yapıyor. Kanarya'ya sakat oyuncularından gelen haberler umut ışığı olurken iki hafta içerisinde kadro büyük oranda değişecek. Öncelikle Pelkas'ın takıma döneceği öğrenilirken bir sonraki hafta Trabzonspor ile oynanacak kritik randevuda diğer üç ismin de takıma dönmesi bekleniyor. Yeni transfer İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Gustavo ile Novak'ın da bordo-mavili ekibe karşı oynanacak randevuda görev alacağı kaydedilirken bu şablonda kimlerin yedek kulübesine çekileceği ise şimdiden merak konusu oldu.

DIŞ SAHADA FARK YARATTI

Bu arada Kanarya, bu sezon özellikle dış sahada fark yarattı. Geçen sezonun ilk 25 haftasında dış sahada 16 puan toplayan ekip bu sezon ise 13 puan daha fazla topladı ve deplasmandaki puan hanesine 29 puan yazdırdı.



MESUT'A GEÇER NOT

KARAGÜMRÜK sınavında yüzde 96 pas isabeti oranıyla bu alanda sahanın en iyisi olan Mesut Özil, performansıyla geçer not aldı. 81 dakika boyunca 60 kez topla buluşan yıldız futbolcu, 1 şut ve 2 orta denemesinde isabet sağlayamadı. Savunmada 1 şutu engelleyen Mesut Özil, 81 dakikalık performansıyla önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağının sinyallerini verdi.



'ADALET YOK'

SÜPER Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren maçta penaltı tartışması yaşandı. Konuk ekip Kasımpaşa, Varga'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı beklerken hakem Erkan Özdamar oyunu devam ettirdi. Fenerbahçe, tartışmalı Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Sarı lacivertliler, Galatasaray maçının sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kirli lobi VAR, Şaibe VAR, Kayırma VAR, Haksızlık VAR, Atalet YOK" ifadelerine yer verdi.