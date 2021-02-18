F.Bahçe’den G.Saray’a sert yanıt

Fenerbahçe'nin İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Galatasaray derbisi sonrası oluşan gündeme dair kulüp televizyonunda sert açıklamalarda bulundu. Sipahioğlu, "Hem yalan söylüyorlar, hem bilgisizler. Protokole alınanların yetkisi Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde. Orada bir yanlış varsa kulübe ait değildir" derken Mustafa Cengiz'in stada girerken bekletildiği yönündeki iddialara ise "Mustafa Cengiz'in orada bekletilme süresi 1 dakikadan daha az. Kimseyi almama gibi bir durum yok. Hiç kimsenin ismine bakılmadı, takır takır içeri girdiler. Söylenenlerin hepsi koca bir yalan. Kanıtlı, görüntülerle tescillenmiş bir yalan" dedi.

NEREDE BAHSEDİLEN 3 BİN KİŞİ?

Sipahioğlu, tribünlere taraftar alındığına yönelik ise "Toplamda 250'ye yakın kişi var sadece. Maratonda da localar var. Üst locaların önü zaten pankartla kapalı. Alt localarda da beyaz brandalar var. İnsan yok burada. Galatasaray yönetimine soruyorum, nerede bu 3 bin kişi? Yalanlarınızla bütün Türkiye'yi kirlettiniz. Ya çıkıp özür dileyeceksiniz ki ben zannetmiyorum bu erdemi gösterebileceklerini" şeklinde konuştu.