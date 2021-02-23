Fener’de kazan kaynıyor

GÖZTEPE'YE 1-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır darbe alan F.Bahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un tahtı sallanıyor. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen Bulut'un kaderinin bu hafta Trabzonspor ile oynanacak maça göre şekilleneceği öğrenilirken sarı-lacivertlilerin olası bir kötü sonuç halinde hangi teknik adamlarla görüşeceği ise kulaktan kulağa dolaşıyor. Fenerbahçe yönetiminin 1'i yerli toplam 7 teknik adamı markaja aldığı konuşuldu.



OKAN BURUK SÜRPRİZİ

OKAN Buruk ismi göze çarparken yabancılar listesinin ilk sırasında daha önce Mesut'un hocası olan Arsene Wenger ismi öne çıkıyor. Kanarya'nın Wenger dışında Massiliano Allegri, Ernesto Valverde, Lucien Favre, Leonardo Jardim ve Christoph Daum'u da takibinde bulundurduğu öğrenildi. Bulut'la iki iç saha maçını kaybeden F.Bahçe, kupanın da dışında kalırken Trabzonspor mücadelesinin sonucu merakla bekleniyor.



ALMANYA'DA GÜNDEM MESUT

GÖZTEPE ile oynanan maçın öncesinde Mesut Özil'in, İstiklal Marşı'na eşlik etmesi Almanya'da geniş yankı uyandırdı. Türk asıllı yıldız futbolcu, Almanya Milli Takımı'nın formasını giyerken Alman milli marşını okumadığı için eleştiriliyordu. Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nı söylemesi ise Almanya'da şaşkınlıkla karşılandı. Alman Bild gazetesi, Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nı söylediği görüntüleri paylaşırken "Mesut Özil, Milli Marş okunurken her zaman sessiz kalırdı. Diğer herkes marş okurken Mesut'un dudakları kapalı kalırdı. Almanya'da da böyleydi. Yeni takımı F.Bahçe'de de aynı durum yaşanıyordu. Göztepe maçına kadar... Mesut, ilk kez bir Milli Marş okunurken eşlik etti" sözleri kullanıldı.



KADIKÖY DÜŞTÜ

BİR zamanlar Kadıköy'de yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, bu sezon ligde yaptığı maçlarda iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı. Sahasında İttiyetini fak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe, son olarak Göztepe karşısında da puan elde edemedi.