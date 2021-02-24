Süper Lig'de zirve heyecanı tam gaz sürerken, gözler bu pazar oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe randevusuna çevrildi. Lider G.Saray'ı yakalamak isteyen iki takımın mücadelesi öncesi nefesler tutulurken bu mücadele kırılma noktası olarak görülüyor. Ligde son 10 maçında yenilgi görmeyen 48 puanlı bordo- mavililer bu maçı kazanırsa 51 puanlı F.Bahçe'yi yakalayıp zirveye tutunacak. Kanarya ise hem rakibi ile arasındaki puan farkını açmaya çalışıp hem de G.Saray ile Beşiktaş'ın puan kaybını bekleyecek. Sarı-lacivertlilerin istikrarsız grafiği sebebiyle mücadelenin teknik direktör Erol Bulut açısından da önemi büyük. Hem sezon başı hem de devre arası yaptığı takviyelerle transferde şov yapan ekip beklenen performansına bir türlü ulaşamazken bu maçtan alınacak sonuç F.Bahçe'nin kaderini çizecek.

BULUT'UN KADER MAÇI

Kanarya'nın Trabzon'dan alacağı galibiyet takımı yeniden yarışa ortak edecek. Aksi halde Bulut'un takımın başında kalma halinin güçleşeceği konuşuluyor. Karadeniz ekibinde Abdullah Avcı'nın hücum ve savunma hattına çok güvendiği ve oyuncuları ile sürekli toplantı yaptığı öğrenilirken, Erol Bulut'un ise kadroda radikal değişikliğe gitmesi sürpriz sayılmayacak.



İSTANBUL'DAKİ MAÇI F.BAHÇE KAZANMIŞTI

SEZONUN ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi F.Bahçe 3-1'lik skorla kazanmıştı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Serkan Asan (k.k), Valencia ve Cisse kaydederken Trabzon'un tek golü ise Benik Afobe'den gelmişti.