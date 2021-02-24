Yeni iddia Gallardo

F.BAHÇE'DE inişli çıkışlı grafik sebebiyle hareketli saatler yaşanırken dün yeni bir iddia ortaya atıldı. Arjantin'den gelen haberlere göre River Plate Teknik Direktörü Marcelo Gallardo, Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir. Fenerbahçeli taraftarların, River Plate takımının sosyal medya hesaplarına Marcelo Gallardo'yu istediklerine dair yorum yaptıkları ifade edildi.

BARCELONA'YI REDDETMİŞTİ

Bilindiği üzere Monaco ve Paris-SG formalarıyla unutulmaz anılar yaşayan Gallardo, Barcelona'nın kendisine sunduğu teknik direktörlük görevini reddetmişti. Haberin detaylarında, Gallardo'nun River ile sözleşmesinin Aralık 2021'de sona ereceği ve bu sebeple dünyaca ünlü teknik adamın aklının karışık olduğu dile getirildi. Sarı-lacivertliler, eğer Trabzonspor deplasmanından umduğu sonuçla ayrılamazsa Gallardo ile temasa geçilmesi sürpriz sayılmayacak.