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Haberler Fenerbahçe Kanarya’da Sosa kayıp

Kanarya’da Sosa kayıp

F.Bahçe’ye sadece 3 gol 1 asistlik katkı sağlayan 35 yaşındaki yıldız oyuncu Beşiktaş ve ’daki günlerini arıyor.

Kanarya’da Sosa kayıp

25.2.2021

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Arjantinli yıldız Jose Sosa hem oyun hem de skor olarak bekleneni veremedi. Türkiye serüveni Spor Toto Süper Lig'de 2014-15 sezonunda Beşiktaş ile başlayan 35 yaşındaki Sosa, siyah beyazlılarda toplam 78 karşılaşmada 14 gol atarken 23 golün de hazırlayıcısı oldu. Deneyimli oyuncu, Beşiktaş ile bir lig şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş'tan sonra Milan'ın yolunu tutan yıldız futbolcu, 2017-18 sezonunda Trabzonspor formasıyla 99 maça çıkıp, 16 gol kaydetti ve 19 asist yaptı. Bordo-mavili takımla son sezonunu ligde 9 gol ve 7 asistle tamamlayan oyuncu, Karadeniz ekibiyle kupa şampiyonluğu tattı. Ancak Sosa, Trabzon'un ardından bu sezon başında geldiği F.Bahçe'de hayal kırıklığı yarattı. İstikrarlı bir görüntü sergileyemeyen tecrübeli futbolcu, 19 lig maçında 3 gol ve 1 asistlik grafik çizdi.

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