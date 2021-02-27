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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe’den hamle

F.Bahçe’den hamle

Sarı-lacivertliler, Rus ekibi Krasnador ile anlaşamayan Hatayspor’un golcüsü Aaron Boupendza’yı resmen istedi.

F.Bahçe’den hamle

27.2.2021

SÜPER Lig'de şampiyonluk hesapları yapan, ara transfer döneminde Liverpool'dan Mesut Özil, Başakşehir'den de İrfan Can Kahveci'yi alarak sükse yapan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi büyük bir bomba daha patlattı. Sarı-lacivertliler, Rus ekibi Krasnodar ile anlaşma sağlayamayan Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza'yı resmen istedi. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, sarılacivertli ekibin teklifini doğruladı. Yıldız futbolcunun bonservis bedelinin 8.5 milyon Euro olduğunu açıkladı.

EN İYİ TEKLİF FENERBAH'DEN
RAHMİ Vardı şöyle konuştu: "Boupendza'nın Türkiye'de kalıp, Türkiye'de hizmet etmesini istiyoruz. Oyuncumuza Türkiye'den ve yurt dışından 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. Rusya'dan Dinamo Kiev de talip oldu. Ancak en iyi teklifi Fenerbahçe yaptı."

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