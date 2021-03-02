Fener hayata döndü

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında önceki gün Trabzonspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, 1-0'lık galibiyetle kritik maç sonrası kara bulutları dağıttı. Ligde son üç maçta evinde Galatasaray ve Göztepe'ye yenilerek tek galibiyet alabilen Kanarya zirve yarışında geriye düşerken, sarı-lacivetliler oynadığı futbolla hedef tahtasına konmuştu. Ancak rakibi Trabzonspor'un 7 maçlık serisini sahasında güzel bir oyunla sona erdiren Fenerbahçe, aldığı 3 puanla yeniden kulübe baharı getirdi. Ligde 54 puanla averajla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, liderliğini sürdüren ezeli rakibi G.Saray'la olan 3 puanlık farkı da korudu. Son haftalarda takımdaki düşüşün sorumlusu olarak gösterilen teknik direktör Erol Bulut da takımdaki yerini bu galibiyetle sağlamlaştırdı.

BULUT NEFES ALDI

Genç teknik adam Bulut ve sarı-lacivertli futbolcular, bu galibiyetle üzerlerindeki baskıyı da ortadan kaldırırken gelecek haftalara umutla bakmaya başladı. Galibiyet serisini Trabzonspor deplasmanıyla başlatmak isteyen sarı-lacivertli ekipte şimdiki hedef ise Antalyaspor maçında mutlu sona ulaşmak.



İKİ OYUNCU CEZALI

Trabzonspor karşılaşmasının ardından ligde 28. haftada perşembe günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçına odaklanan Fenerbahçe'de iki eksik bulunuyor. Derbi maçta sarı kart gören Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz 4 sarı karta ulaştı. Cezalı duruma düşen iki yıldız oyuncu Antalya'ya karşı forma giyemeyecek. Teknik heyet kararıyla Trabzonspor deplasmanı maç kadrosuna alınmayan Caner Erkin'in ise Antalyaspor maçında olup olmayacağı merak ediliyor. Oyuncu ile ilgili karar yarınki son antrenmanda belli olacak.