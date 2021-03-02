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Trabzonspor’un İstanbul fobisi

Bordo-mavili ekip bu sezon aldığı toplam 6 yenilgiyi de İstanbul takımlarına karşı aldı.

Trabzonspor’un İstanbul fobisi

2.3.2021

Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'un, bu sezon Süper Lig'de aldığı altı yenilgiyi de İstanbul takımları karşısında elde etmesi dikkat çekti. Bordo-mavililer Fenerbahçe'ye 3-1 ve 1-0, Beşiktaş'a 3-1, Galatasaray'a 2-0, Kasımpaşa'ya 4-3 ve Başakşehir'e ise 2-0'lık skorlarla kaybetti. Fırtına'nın Süper Lig'deki 10 maçlık yenilmezlik, 7 maçlık galibiyet ve 4 maçlık gol yememe serileri de sona erdi. Karadeniz'deki yerel gazeteler Fenerbahçe maçının ardından 'Adalet' vurgusunda bulunurken, hakemlerin yönetimine de tepki gösterdi. Kuzey Ekspres Gazetesi, "Adalet kimin için var!", "Sahada Uğurlu, VAR'da ise Avrupa'nın en iyi 2'inci hakemi Çakır vardı güya! Ama ikisinin de niyetleri belliydi. Ekuban'a ceza alanı içinde vurulan tekmeyi geçtik, Bakasetas'ın yüzüne patlayan dirsek için bile VAR'a gidilmemesinin tek açıklaması vardı onlar adına. Fenerbahçemiz VAR olsun!", Günebakış Gazetesi, "Hırsız VAR", Karadeniz Gazetesi, "Haram olsun size verilen paralar", Sonnokta Gazetesi, "Karanlık tipler çaldı götürdü" ifadelerini kullandı. Öte yandan Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonucu Trabzonspor savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun burun kemiğinde kırık oluştuğu, Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise dün çekilen MR grafisinde sağ dizinde iç yan bağ yaralanması olduğu tespit edildiği bildirildi.

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