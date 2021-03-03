Fenerbahçe’den tarihi karar!

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de dün flaş gelişmeler yaşandı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Caner Erkin, idmana da alınmazken, yönetim Caner Erkin dahil 8 futbolcuya para cezası uyguladı.

Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'un bir araya geldiği görüşmede radikal kararlar çıktı. Başkan Ali Koç, Erol Bulut ile yola devam etme kararı alırken oyunculara da "Son söz Erol Bulut'un" dedi ve son haftalarda alınan puan kayıplarının faturasını kesti. Kulüp yönetimi ayrıca takım içerisinde yaşanılan olası disiplinsizliği önleme adına sert kurallar gelebileceğinin sinyalini verdi.

PELKAS'A TEKLİF

Bu arada Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas'a Rubin Kazan talip oldu. Rus ekibi, sarı-lacivertlilere 7 milyon Euro'luk teklif yaptı. Öte yandan başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi.