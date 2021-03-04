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Haberler Fenerbahçe Fener kritik virajda

Fener kritik virajda

Trabzon deplasmanından 3 puanla dönen Kanarya, bugün 19.00’da Antalya’yı yenip istikrarsız tabloyu kırmak istiyor.

Fener kritik virajda

4.3.2021

Geçen hafta Trabzonspor'u mağlup eden Fenerbahçe, bugün Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Ligde istikrarsız bir tablo çizen Kanarya bugün de kazanıp artık seri galibiyetlere imza atmayı hedefliyor. Saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

KANARYA ÜSTÜN
Öztürk'ün yardımcılıklarını Serkan Ok ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. İki takım arasında geride kalan 49 maçın 32'sini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı. Fenerbahçe'nin 89 golüne, Akdeniz temsilcisi 42 golle karşılık verdi. İki ekip arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı F.Bahçe 2-1 kazandı.

CANER YOK, İRFAN KADRODA
Fenerbahçe Antalyaspor karşılaşmasını da kazanmak istiyor. En az kayıpla yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertli ekipte Antalyaspor maçı öncesinde ise 6 eksik bulunuyor. Disiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzonspor maçında görev alamayan Caner Erkin, Antalyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Takımda Luiz Gustavo'nun hazır olmadığı Sadık Çiftpınar ve Perotti dışında cezalı olan Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz'in de forma giyemeyeceği bildirildi. Devre arası transfer döneminde Medipol B.Şehir'den transfer edilen İrfan Can kadroya alındı.

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