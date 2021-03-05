Fenerbahçe takıldı

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, G.Saray'ın kaybettiği haftada evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve çok büyük fırsat tepti. 12'de ceza Tisserand'ın hatasında araya giren Freddy topu filelere gönderdi: 0-1. 18'de Szalai'nin savunmadan gönderdiği ara pasında defansın arkasına sarkan Pelkas ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, çaprazdan vuruşunu yapmak isterken Veysel son anda araya girerek tehlikeyi önledi. 44'te Antalyaspor savunmasının hatasında araya giren Mesut Özil'in şutu az farkla auta çıktı.

THİAM DİREĞİ GEÇEMEDİ

59'da Fredy'nin pasıyla Gökdeniz savunmanın arkasına sarktı. Ceza sahasına sokuldu. Altay'dan sıyrılıp vuruşunu yaptı. Szalai topun filelere gitmesine izin vermedi. 68'de Gökhan'ın sağ kanattan ön direğe yaptığı etkili ortada Cisse'nin kafa vuruşu üstten auta gitti. 83'te sol kanatla topla buluşan Valencia rakiplerinden sıyrılarak kaleye sokulup harika bir gol attı: 1-1. 87'de İrfan Can'ın ortasında Thiam'ın kafa vuruşunda direk gole izin vermedi. Maç 1-1 sona erdi.



SAHA KARIŞTI

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Antalyaspor'un 1-1 berabere kaldığı maçın ardından saha içi karıştı. Soyunma odasına giden Antalyaspor'un kaleci Boffin, yedek kulübesinin arkasındaki tribünlere doğru ettiği küfür sonrasında hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bir diğer Antalyasporlu futbolcu Nuri Şahin ise tribünlere tepki gösterdi. Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz ise yaptığı açıklamada, Fenerbahçeli yöneticilerin futbolcularına ağır küfürler ettiğini iddia etti.



MESUT ÖZİL SAKATLANDI

FENERBAHÇE'NİN yıldız futbolcusu Mesut Özil yaşadığı sakatlık sonucu sedyeyle sahadan ayrıldı. Mücadelenin 65. dakikasında girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kalan Özil, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından sekerek saha kenarına taşındı. Sağlık personelinin talebi doğrultusunda saha içine giren görevliler Özil'i sedyeyle oyun alanı dışına taşıdı. Özil'in yerine 67. dakikada İrfan Can Kahveci dahil oldu. Yıldız futbolcunun sağlık durumu daha sonra netlik kazanacak. Öte yandan Erol Bulut, Trabzon maçına göre kadroda üç değişiklik yaptı. Genç hoca, Thiam, Serdar ve Met'in yerlerine Samatta, Novak ve Ozan'a forma verdi.



FENERBAHÇE, deplasmanda müthiş bir performans gösterirken sahasında puan kayıplarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler evinde son üç maçta galibiyet göremedi ve 2 mağlubiyet ile bir beraberlik aldı. En son Rize'yi mağlup eden F.Bahçe, daha sonra G.Saray ve Göztepe'ye yenilirken Antalya ile berabere kaldı.