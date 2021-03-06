Kadıköy deplasman gibi oldu

Bir zamanlar Kadıköy'de bileği bükülmeyen F.Bahçe'nin iç saha maçları artık deplasman gibi. Sezon başından bu yana 14 kez Ülker Stadı'nda sahne alan Kanarya son üç iç saha maçından 1 puan çıkartabilirken, toplamda ise 5 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Pandemi nedeniyle tüm takımlar gibi taraftarlarından uzak olan sarılacivertlilerin evindeki bu kötü grafiği dikkat çekerken, deplasmanda ise tam tersi bir grafikle zirve şansını devam ettiriyor. Dış sahada sadece 3 maçta puan kaybı yaşayan ekibin bu aykırı istatistiği sezona adeta damga vurdu.

19 PUAN UÇTU

Son olarak Antalya ile yenişemeyen ekip sahasında 19 puan kaybederken deplasmanda ise 7 puan yitirdi. Kanarya'nın iç ve dış sahadaki gol grafikleri deilginç. Kadıköy'de 22 gol atıp 17 gol yiyen sarı-lacivertliler artı 5 averaja sahip olurken dışarıda 27 gol atıp 11 gol yiyerek artı 16 averajı hanesine yazdırdı.



GUSTAVO'DAN İYİ HABER GELDİ

FENERBAHÇE'YE Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo'dan iyi haber geldi. Tecrübeli oyuncu takımla çalışmalara başlarken oyuncunun bu haftaki Konyaspor mücadelesinde kadroya alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun yokluğunda çıktığı mücadelelerde aldığı kötü sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın olmadığı 5 lig maçında sadece 7 puan toplarken, Türkiye Kupası'na da veda etti.



YÖNETİMDEN 'VAR' İSYANI

F.BAHÇE Kulübü, Antalya maçı ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Pelkas'ın pozisyonuna dikkat çekilerek, "Pelkas'ın topu rakipten kurtardıktan sonra topa dokunamayan rakip futbolcunun ilk hamlede dizi ile oyuncumuzun dizine yaptığı temas görüntülerce sabittir. Durum bu şekilde net ve açık bir temas var iken pozisyonun sadece 9 saniyede incelenerek penaltının iptal edilmesi sadece Türk futbolu için değil dünya futbolundaki VAR sisteminin kullanımı açısından da tam anlamıyla skandaldır" denildi.