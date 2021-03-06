Mesut sancısı

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Antalyaspor önündeki puan kaybı ile birlikte takımın yıldız oyuncusu Mesut Özil'in sakatlığı moralleri alt üst etti. Devre arasında sarı-lacivertli ekibe imza atarak tüm dünyanın dikkatini çeken tecrübeli ismin takıma daha yeni yeni alışırken yaşadığı bu sakatlık camiada büyük üzüntüye neden oldu. Fenerbahçe'ye gelmeden önce 1 yıla yakın bir süre görev almayan Özil'in ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem sebebiyle sahalara dönüşünün 6, 7 haftayı bulabileceği öne sürülüyor.

AVRUPA KONUŞTU

Mesut Özil'in henüz kendini gösteremeden sakatlanması Avrupa basınında da gündem oldu. Almanya'dan Bild gazetesi: "Mesut sakatlandı, sahayı sedyeyle terk etti. Durumu ciddi ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak gibi görünüyor" derken Sport1'de "Özil Şoku! Acaba ne kadar sahalardan uzak kalacak?" dedi. İngiltere'den Daily Mail ise "Eski Arsenalli yıldız hem golü kaçırdı hem de sakatlanıp sahayı sedyeyle terk etti. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri golü ve asisti yok." dedi.



"ÇOK ÜZGÜNÜM"

FENERBAHÇE'NİN devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, ayağındaki sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyeceğini açıkladı. Mesut Özil, son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "Önümüzdeki maçlarda ayağımda iç ve dış yan bağlarda oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



YERİNE İRFAN CAN

FENERBAHÇE'DE Mesut Özil'in sakatlığı sonrası sakatlığı atlatarak Antalya maçında şans bulan İrfan Can Kahveci'nin Konyaspor maçında 11'de yer alacağı öğrenildi. Milli futbolcu 90 dakika olmasa bile kondisyonu yettiği sürece sahada kalacak. İrfan Can'ın da Konyaspor karşısında 11 oynamayı çok istediği ve hocasından pazartesi akşamı için forma talep ettiği bildirildi.



İŞTE KAÇIRACAĞI MAÇLAR

MESUT'UN en az 6 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken oyuncunun 29. haftadaki Konyaspor, 30. haftadaki Gençlerbirliği, 31. haftadaki Beşiktaş, 32. haftadaki Denizlispor, 33. haftadaki Yeni Malatyaspor ve 34. haftadaki Gaziantep FK maçlarında görev alması beklenmiyor.



SAKATLIK GEÇMİŞİ

Mesut Özil daha önce 4 kez ayak bileğiyle ilgili sakatlık geçirdi. Özil'in 2007-08 sezonunda ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edilmiş 14 gün sahalardan uzak kalmıştı. 2015- 2016 sezonunda da kısa sürekli sakatlık yaşayan oyuncu 2017-18 sezonunda da Arsenal'in 1 maçını kaçırdı. Mesut 2019-20 sezonunda da bilek sakatlığı geçirmiş ve 9 gün sahalardan uzak kalmıştı.