Mesut Özil kayıp

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de, Mesut Özil şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın Türk asıllı Alman yıldızı, karşılaşmada sakatlanırken, kulübe geldiği günden bu yana taraftarları da sevindiremedi. Özil, altyapısından yetiştiği Schalke 04'ten ayrıldıktan sonra transfer olduğu takımlar içindeki en kötü başlangıcına Fenerbahçe'de imza attı.

YOKLARI OYNADI

Dünya futboluna son 10 yılda damga vurmuş isimlerin arasında yer alan Özil, gösterdiği performans ile şu ana kadar beklentilere karşılık veremedi. Sarı-lacivertli forma ile şu ana kadar 7 maça çıkan ve gol ya da asist katkısı sağlayamayan Özil, 2008-2009 sezonunda Werder Bremen'de ilk 7 maçında 3 gol atıp, 4 asist yapmıştı. 2010 yılında Real Madrid'de ise ilk 7 maçında 3 asistlik performans ortaya koyarken, 2013'te ise Arsenal'de ilk 7 maçta 3 gol, 5 asistle yeni takımındaki kariyerine başlamıştı. 33 yaşındaki Özil önceki takımlarda skorer kimliğini Fener kariyerine başlangıçta yansıtmayı başaramadı.