Fenerbahçe'de Pelkas sevinci

Süper Lig'de önceki gün İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 3-0'lık sonuçla geçerek zirve yürüyüşünü sürdüren Fenerbahçe'ye, mücadelede göğsüne aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan Pelkas'tan güzel haber geldi. Geceyi tedbir amaçlı hastanede müşahede altında geçiren Yunan futbolcunun yapılan tüm kontrollerinde hiçbir bulguya rastlanılmadığı ve iki gün dinlendikten sonra çalışmalara başlayacağı bildirildi.

PAOK YAKIN TAKİPTE

Pelkas ise sosyal medya hesabından iyi olduğunu duyurdu. 27 yaşındaki oyuncu, kız arkadaşı Kivs Marda'nın "Sağlıklı, güçlü ve mutlu" mesajını alıntıladı ve taraftarlara iyi olduğu mesajını gönderdi. Yunanistan'da yayın yapan Sportime'a göre; Pelkas'ın eski takımı PAOK, oyuncunun olası transferini yakından takip ediyor. Yunan basını, Pelkas'ın kontratında bir sonraki satışından PAOK'a verilecek yüzde 20 pay maddesinin bulunduğunu belirtirken, PAOK'un Pelkas'ın performansını yakından takip ettiğini belirtti.

DEPLASMANDA BAŞKA

KADIKÖY'DE bu sezon kabus yaşayan Fenerbahçe deplasmandaki başarısıyla dikkat çekti. Kanarya bu sezon dış sahadaki 11. galibiyetini aldı. Pandemi nedeniyle maçların seyircisiz oynanmasına devam edilirken, Erol Bulut yönetimindeki sarı lacivertli takım, Kadıköy performansına nazaran deplasmandaki son 7 lig karşılaşmasından 6 galibiyet elde etti, 1 maçta ise berabere kaldı.