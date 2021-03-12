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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe Beko’nun rakibi Valencia

F.Bahçe Beko’nun rakibi

F.Bahçe Beko’nun rakibi Valencia

12.3.2021

FENERBAHÇE Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında bugün deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak. La Fonteta Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'de başlayacak. Ligde yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisinin ardından Anadolu Efes'e mağlup olan Fenerbahçe Beko, daha sonra deplasmanda AX Armani Exchange Milan ve Asvel'i mağlup etmeyi başardı. İstanbul ekibi, 17 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ligde 7. basamakta bulunuyor. Ev sahibi Valencia Basket ise 14'er galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Valencia Basket 90-86 kazanmıştı.
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