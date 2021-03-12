F.Bahçe’de Edin Dzeko bombası

Fenerbahçe'de sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyerek uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etmenin hesapları yapılırken, diğer yandan da gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertliler, Roma forması giyen dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'nun peşine düştü. Hücum bölgesine yapılan transferlerden istediği verimi alamayan İstanbul ekibi, 34 yaşındaki Dzeko ile görüşmelere başladı.

KANARYA'DA B PLANI BATSHUAYI

Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Bosna Hersekli oyuncu, bu sezon çıktığı 18 lig karşılaşmasında 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe yönetimi, Edin Dzeko transferinin gerçekleşmemesi halinde Belçikalı futbolcu Batshuayi'ye yönelecek. Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin bonservisini elinde bulundurduğu 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giyiyor.