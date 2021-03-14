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zincir kıracak

Son üç iç saha maçını kazanamayan Kanarya bugün G.Birliği önünde iç saha fobisini yenmeye çalışacak

Fenerbahçe zincir kıracak

14.3.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında bugün sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Son iç saha maçında galibiyet yüzü görmeyen Kanarya, zinciri kırmayı hedefliyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Sarı-lacivertliler, ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi. Söz konusu süreçte Galatasaray ve Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı. İki takım arasında geride kalan 93 maçta sarı-lacivertliler 47, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 9 lig maçından 7'sini kazanıp, ikisinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 168 gole, Gençlerbirliği ise 98 golle karşılık verebildi.
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