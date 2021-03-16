F.BAHÇE'DE yönetici Selahattin Baki, G.Birliği'nin attığı 2. golde ofsayt olduğunu söyledi.
Baki, "'VAR operatörü araştırılsın. Ortada kötü bir niyet var" açıklamasının ardından futbol federasyonu, iddialarla ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.
Baki’nin açıklamaları mahkemelik oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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