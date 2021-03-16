  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Fenerbahçe Baki’nin açıklamaları mahkemelik oluyor

Baki’nin açıklamaları mahkemelik oluyor

Baki’nin açıklamaları mahkemelik oluyor

16.3.2021

F.BAHÇE'DE yönetici Selahattin Baki, G.Birliği'nin attığı 2. golde ofsayt olduğunu söyledi.

Baki, "'VAR operatörü araştırılsın. Ortada kötü bir niyet var" açıklamasının ardından futbol federasyonu, iddialarla ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Baki’nin açıklamaları mahkemelik oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.