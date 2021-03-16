Fenerbahçe’de istifa sesleri

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe'de işler karıştı. Sarı-lacivertli ekibin iç saha kabusu 4 maça çıkarken, taraftarlar da teknik direktör Erol Bulut ile başkan Ali Koç'un istifasını istedi. Sosyal medya hesapları üzerinden istifa çağrısında bulunan taraftarlar teknik direktör Erol Bulut'la şampiyonluk yaşayacaklarına inançlarının kalmadığını dile getirdi. Bu sezon ligin 24. haftasında Galatasaray yenilgisi ile başlayan iç sahada kazanamama sıkıntısı, Gençlerbirliği yenilgisiyle de devam etti. Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe ile Gençlerbirliği'ne mağlup olurken Antalyaspor ile berabere kaldı.

İÇ SAHADA YOKLARI OYNADI

Sahasında bu sezon çıktığı 15 karşılaşmada 2 beraberlik 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, 7 galibiyet elde etti. Sezon içindeki tüm yenilgilerini evinde alan Fenerbahçe, rakip sahalarda 35 puan toplarken evinde 23 puanda kaldı.

PELKAS KAHROLDU

FENERBAHÇE'NİN Yunan ekibi PAOK'tan aldığı Pelkas, Gençlerbirliği maçının ardından büyük üzüntü yaşadı. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon oynadığı 21 maçta 5 gol kaydetti. 6 golün de pasındı verdi.

REKOR KIRDILAR

FENERBAHÇE, Kadıköy'deki son 4 maçında kazanamazken bu sezon iç sahada 6 yenilgi alarak rekor kırdı. Sarı-lacivertliler, 1968-69, 1987-88 ve 1992-93 sezonlarında kendi evinde 5 kez mağlup olurken bu sezon Konyaspor'a 2-0, Beşiktaş'a 4-3, Yeni Malatyaspor'a 3-0, Galatasaray'a 1-0, Göztepe'ye 1-0, Gençlerbirliği'ne ise 2-1 mağlup olarak 6 kez iç sahada galibiyet elde edemedi.

TOPLANTI YAPILACAK

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu, Beşiktaş derbisi öncesinde bir araya gelecek. 21 yıl sonra Kadıköy'de gelen Gençlerbirliği yenilgisinin ardından takımdaki son durum, teknik direktör Erol Bulut'un durumu ve hakem kararları ile ilgili görüşme gerçekleştirilecek. Toplantıda kritik kararların alınması bekleniyor.