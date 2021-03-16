SÜPER Lig'de önceki gün oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün sağlık durumu belli oldu. MR'ı çekilen Gönül'ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edildiği belirtildi.
Gökhan Gönül’de ödem tespit edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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