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Haberler Fenerbahçe Gökhan Gönül’de ödem tespit edildi

’de ödem tespit edildi

Gökhan Gönül’de ödem tespit edildi

16.3.2021

SÜPER Lig'de önceki gün oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün sağlık durumu belli oldu. MR'ı çekilen Gönül'ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edildiği belirtildi.
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