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Fenerbahçe’de 4 büyük bomba

Teknik direktör ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, gündemine Villas Boas, Löw, Jardim ve Favre’yi aldı

Fenerbahçe’de 4 büyük bomba

17.3.2021

Süper Lig'de son olarak evinde G.Birliği'ne yenilerek şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un geleceği tartışılırken, yönetim, olası bir ayrılığın ardından listesine 4 isim ekledi. Sarılacivertlilerin Porto'da şampiyonluk yaşayan, ardından Chelsea ve Tottenham ile Ada'da görev yapan Villas-Boas'un yanı sıra Alman Milli Takımı'ndan ayrılacağını açıklayan Joachim Löw'e talip olduğu belirtildi. 17 sene önce F.Bahçe'yi çalıştıran Löw'ün ise vereceği cevap merak konusu oldu. İstanbul ekibinin gündeminde son olarak B.Dormund'u çalıştıran ancak yollarını ayıran Lucien Favre'nin de olduğu iddia edildi.

DERBİ SON ŞANS
Yönetimin ayrıca, Olympiakos, Sporting ve Monaco'daki başarılarıyla ön plana çıkan Leonardo Jardim ile de ilgilendiği ve görüşme talebinde bulunduğu ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş derbisini dekaybetmesi halinde teknik ekipte hemen operasyon yapacağı ve belirlediği teknik adamlardan birini takımın başına getirceği ifade edildi. Başkan Ali Koç'un Beşiktaş derbisi öncesi de futbolcularla bir toplantı yapacağı öğrenildi.

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