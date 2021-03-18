Bir derbiden fazlası

Süper Lig'de gözler pazar günü oynanacak Beşiktaş- F.Bahçe derbisine çevrilirken, ezeli rakipler arasında oynanacak randevu zirvenin kaderini belli edecek. 63 puanlı Kara Kartal kazanırsa 58 puanı bulunan ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını 8'e çıkartacak ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli aşmış olacak. Kanarya'nın kazanması halinde ise zirve ile aradaki fark ikiye düşecek ve şampiyonluk yarışında adrenalin daha da artacak. Sarı-lacivertliler kaybetmesi durumunda da hem yarıştan iyiden iyiye kopacak hem de büyük ihtimalle teknik direktör konusunda radikal değişiklik yaşanacak. Beşiktaş hem ligde hem de kupada yoluna emin adımlarla devam ederken pazar günü saat 19.00'da başlayacak randevuda da kayıp istemiyor. Son 6 lig maçını kazanan Kartal'ın rakibi F.Bahçe ise dış sahadaki başarılı grafiği dikkat çekiyor. Son 7 deplasmanda bileği bükülmeyen Kanarya bu süreçten 6 galibiyet 1 beraberlik çıkarttı.



FIFA JOSEF'İ HAKLI BULDU

FIFA'DAN Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Josef de Souza için güzel haber geldi. Bilindiği üzere futbolcunun eski kulübü Al Ahli, FIFA'ya başvurup futbolcunun sözleşmeye aykırı olarak takımdan ayrıldığını belirtmişti. FIFA, başvuruyu inceleyerek Josef'in haklı olduğunu ve Al Ahli'nin Josef'e 4 milyon 700 bin Euro ödemesine karar verdi. FIFA Uyuşmazlık Kurulu, Beşiktaş'ın da usulsüzlük yapmadığına hükmetti.



KRİTİK SINAVIN HAKEMİ MELER

SÜPER Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. Beşiktaş ile F.Bahçe derbisini H.Umut Meler'in yöneteceği açıklandı. Haftanın hakemleri şöyle: Karagümrük-Kayseri: Bahattin Şimşek, G.Saray-Ç.Rize: Volkan Bayarslan, G.Birliği-K.Paşa: Arda Kardeşler, Göztepe-Sivas: Yasin Kol, Malatya-G.Antep: Mert Güzenge, Trabzon- A.Gücü: Zorbay Küçük, Antalya-Erzurum: Erkan Özdamar, Konya-Alanya: Koray Gençerler, Denizli-Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu.



GELECEĞİ DERBİYE BAĞLI

Fenerbahçe'nin hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı maç her açıdan büyük önem taşıyor. Kanarya bu maçtan kötü bir sonuçla ayrılırsa teknik direktör Erol Bulut'un durumu da masaya yatırılacak. Yönetimin olası bir mağlubiyet halinde Bulut ile yollarını ayırması sürpriz sayılmazken Almanya Milli Takımı ile devam etmeyeceğini açıklayan Joachim Löw'ün isminin gündemde olduğu biliniyor.



SERGEN YALÇIN: 2 EROL BULUT: 1

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Sergen Yalçın ve Erol Bulut kariyerlerinde teknik adam olarak 4. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan süreçte Yalçın'ın 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezon sezon Erol Bulut, Alanyaspor'u çalıştırırken, ligin ilk yarısında Sergen Yalçın'ın hocalığını yaptığı Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Ligin ikinci yarısında Beşiktaş'ın başına geçen Yalçın, bu kez Alanyaspor deplasmanında siyah-beyazlı ekibin hocası olarak boy gösterdi. 2-1'lik sonuçla durumu eşitledi. Ligin ilk yarısında ise Beşiktaş, F.Bahçe'yi 4-3 mağlup etmişti.